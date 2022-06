Apre a Oslo il nuovo Museo nazionale norvegese

(Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) – Tra le 6.500 opere d’arte di vari periodi della storia della Norvegia, che saranno esposte neldi arte, architettura e design ci sarà una delle quattro versioni del celebre “Urlo” del pittoreEdvard Munch, uno dei dipinti più famosi di sempre. Ilsarà inaugurato domani adopo otto anni di lavori e vari ritardi. Sarà il più grandedei paesi scandinavi e riunirà le collezioni di quattro musei norvegesi preesistenti. A progettarlo, al posto di una vecchia stazione ferroviaria, l’architetto tedesco-italiano Klaus Schuwerk. Enormi gli spazi, destinati all’esposizione, alla conservazione e allo studio delle opere. Il solo atrio principale si sviluppa su una superficie di 2400 metri quadrati e per illuminarlo ...

Dopo quasi dieci anni di lavori, sarà inaugurato domani, sabato 11 giugno a Oslo, il più grande museo della Scandinavia: è il Museo Nazionale della Norvegia, un avveniristico edificio di 13 mila metri quadrati che esporrà oltre 6.500 opere d'arte, tra cui la versione più ... L'Urlo di Munch ha una nuova casa nel Museo Nazionale della Norvegia, il più grande dei paesi nordici, che apre al pubblico l'11 giugno 2022 ... Quattrocentomila opere (compreso Munch) e 600 milioni di euro di costi: apre il nuovo Museo Nazionale della Norvegia, nato dall'unione nel 2003-05 della Galleria Nazionale e dei musei di Arti decorati ...