Anzio, per la Tari arriva una nuova piattaforma informatica (Di venerdì 10 giugno 2022) Anzio – E' stato attivato in questi giorni, sul sito istituzionale www.comune.Anzio.roma.it, il nuovo Portale Tari della Città di Anzio per la consultazione ed il pagamento della Tassa Rifiuti, che sostituisce il Cassetto TribuTario. Al Portale si potrà accedere attraverso il sito istituzionale del Comune, con strumenti di identità digitale (SPID e CIE), nel rispetto della vigente normativa in materia di digitalizzazione. Pertanto il Cassetto TribuTario non sarà più attivo e sarà sostituito integralmente. Si comunica, inoltre, che in ossequio alla Delibera ARERA 444/2019, l'invio dell'avviso di pagamento, in formato elettronico a mezzo e.mail/PEC, può essere consentito solo previa adesione da parte del soggetto intestaTario del documento di riscossione.

