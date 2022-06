Antimafia: sono 18 gli "impresentabili" alle comunali (Di venerdì 10 giugno 2022) sono 18 i candidati alle elezioni amministrative di domenica ritenuti «impresentabili» dalla Commissione Antimafia , secondo il codice di autoregolamentazione dei partiti e la legge Severino. È di 19mila... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 10 giugno 2022)18 i candidatielezioni amministrative di domenica ritenuti «» dalla Commissione, secondo il codice di autoregolamentazione dei partiti e la legge Severino. È di 19mila...

Pubblicità

NicolaMorra63 : Sapete quante sono le liste consegnate alla Commissione Antimafia quest’anno in tempo utile, affinché potessimo pre… - sissiisissi2 : RT @ultimora_pol: #Italia ??Morra, presidente antimafia sui due consiglieri arrestati: 'Lombardo e Polizzi sono presentabilissimi. Il codic… - sissiisissi2 : RT @ultimora_pol: #Italia ?? Palermo, i due consiglieri arrestati per accordi con la mafia non sono nell'elenco degli incandabili, poiché i… - ultimora_pol : #Italia ??Morra, presidente antimafia sui due consiglieri arrestati: 'Lombardo e Polizzi sono presentabilissimi. Il… - News24_it : È di 19mila candidati la platea presa in considerazione dalla Commissione. -