Antimafia, sono 18 gli impresentabili alle comunali. Candidato Fdi arrestato a Palermo per voto scambio (Di venerdì 10 giugno 2022) sono 4 gli impresentabili a Palermo, secondo la relazione della Commissione parlamentare Antimafia: tre del centrodestra e uno del Pd Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 10 giugno 2022)4 gli, secondo la relazione della Commissione parlamentare: tre del centrodestra e uno del Pd

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sono 18 i candidati alle amministrative di domenica ritenuti 'impresentabili' dalla Commissione Antimafia, secondo… - eziomauro : Elezioni comunali 2022, sono 18 i candidati impresentabili secondo l'Antimafia. Quattro a Palermo - la Repubblica - g_brescia : Non ci sono nomi del @Mov5Stelle tra i 18 impresentabili indicati dalla commissione #antimafia. Non dobbiamo vergog… - Frankf1842 : RT @ElioLannutti: Elezioni comunali, per la commissione Antimafia 18 candidati “impresentabili”. Quattro a Palermo, uno a Verona – Chi sono… - anna_annie12 : Comunali, Commissione Antimafia: sono 18 i candidati 'impresentabili' -