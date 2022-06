' Anghiari sotto una cupola stellata' | la mostra - Cosa Fare - lanazione it

(Di venerdì 10 giugno 2022) stelle Dal 12 giugno al 31 luglio 2022 Villa Gennaioli , in via Provinciale della Libbia 38, ad(AR), ospita "una" ,collettiva d'arte in onore di ...

stelle Dal 12 giugno al 31 luglio 2022 Villa Gennaioli , in via Provinciale della Libbia 38, ad(AR), ospita "una cupola stellata" , mostra collettiva d'arte in onore di Margherita Hack (1922/2013), nel centenario dalla nascita dell'astrofisica di fama mondiale. L'evento espositivo, curato da ...I gialloblu garfagnini vannonel primo tempo per un'autorete di Galletti e vedono lo spettro ... Finisce 1 a 1, Domenica prossima il gironcino ci chiuderà con la sfida adcontro i ... "Anghiari sotto una cupola stellata", la mostra Ottanta artisti a Villa Gennaioli per celebrare i cento anni dalla nascita di Margherita Hack. Domenica 12 giugno l'inaugurazione ...ANGHIARI – Dal 12 giugno al 31 luglio 2022 Villa Gennaioli, in via Provinciale della Libbia 38, ad Anghiari (AR), ospita “Anghiari sotto una cupola stellata”, mostra collettiva d’arte in onore di Marg ...