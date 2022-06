Angelina Jolie sceglie l’Italia per il film tratto dal romanzo di Baricco (Di venerdì 10 giugno 2022) Sono iniziate in Italia le riprese di “Without blood” Ha scelto l’Italia, Angelina Jolie per le riprese del su film “Without Blood”, scritto e diretto da lei stesso e tratto dal romanzo di Alessandro Baricco. Le riprese sono iniziate da qualche giorno e non manca un cast di tutto rispetto. Protagonisti gli attori candidati all’Oscar Salma Hayek Pinault e Demián Bichir. Le riprese di “Without blood” si svolgeranno tra Puglia, Basilicata e Roma. Il film è prodotto da Fremantle (Andrea Scrosati), Jolie Productions (Angelina Jolie), The Apartment Pictures (Lorenzo Mieli), società del gruppo Fremantle e De Maio Entertainment (Lorenzo De Maio). Leggi anche: Brad Pitt e Angelina ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 10 giugno 2022) Sono iniziate in Italia le riprese di “Without blood” Ha sceltoper le riprese del su“Without Blood”, scritto e diretto da lei stesso edaldi Alessandro. Le riprese sono iniziate da qualche giorno e non manca un cast di tutto rispetto. Protagonisti gli attori candidati all’Oscar Salma Hayek Pinault e Demián Bichir. Le riprese di “Without blood” si svolgeranno tra Puglia, Basilicata e Roma. Ilè prodotto da Fremantle (Andrea Scrosati),Productions (), The Apartment Pictures (Lorenzo Mieli), società del gruppo Fremantle e De Maio Entertainment (Lorenzo De Maio). Leggi anche: Brad Pitt e...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Al via le riprese in Italia di 'Without blood', il film, scritto, diretto e prodotto da Angelina Jolie . I protag… - repubblica : Angelina Jolie è tra i Sassi di Matera per girare il suo film 'Without blood'. E Martina Franca diventa Sudamerica… - Voto10 : Without Blood: partite ufficialmente le riprese del nuovo film di Angelina Jolie - 361_magazine : Il nuovo film di #AngelinaJolie - austerix22 : Appena iniziata la guardazione di First Kill, ma la mamma bionda è la stessa attrice che ha interpretato la compagn… -