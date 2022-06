Angela Celentano, il nuovo appello dei genitori: “Sentiamo che è viva” (Di venerdì 10 giugno 2022) nuovo appello da parte dei genitori di Angela Celentano, bambina di tre anni scomparsa sul monte Faito la mattina del 10 agosto 1996. Le loro parole nel corso del programma… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 10 giugno 2022)da parte deidi, bambina di tre anni scomparsa sul monte Faito la mattina del 10 agosto 1996. Le loro parole nel corso del programma… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Angela può essere stata rapita per una adozione illegale, potrebbe trovarsi ovunque'. Maria e Catello, i genitori… - giuseppespasian : Angela Celentano: genitori promuovono campagna sui gruppi social (Video) - PollicinoAndrea : RT @chilhavistorai3: Angela Celentano: “Sentiamo che è viva, speriamo in un miracolo, un giorno ci ritroveremo”. I genitori lanciano una ca… - m_grace64 : RT @chilhavistorai3: Angela Celentano: “Sentiamo che lei è viva, speriamo in un miracolo, un giorno ci ritroveremo”. I genitori lanciano un… - SalvoPatty : RT @GiustiziaMaria: Missing Angela Celentano ritwittatte fatte che qualcuno si possa riconoscere da qualche parte del mondo -