Amministrative, 18 i candidati "impresentabili": due sono campani (Di venerdì 10 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutisono 18 gli "impresentabili" alle Amministrative in programma domenica prossima. E' questo l'esito dei lavori (al vaglio 19mila candidature) svolti dalla commissione Antimafia presieduta da Nicola Morra. Il metro di giudizio, ricordiamolo, è dato dalla legge Severino e dai codici di autoregolamentazione dei partiti. Dei 18 risultati impresentabili, due sono calabresi, due pugliesi, cinque laziali, un friulano, due campani, quattro siciliani, un veneto e un emiliano. In questa tornata elettorale la Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie ha esaminato 19.782 nominativi, un "numero record di candidati verificati, con un incremento del 65% circa rispetto alla precedente tornata elettorale". L'esame delle liste elettorali ...

