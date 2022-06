Amber Heard: la petizione per rimuovere l'attrice da Aquaman 2 raggiunge l'obiettivo di 4,5 milioni di firme (Di venerdì 10 giugno 2022) La petizione per rimuovere Amber Heard da Aquaman 2 ha raggiunto l'obiettivo di 4,5 milioni di firme in seguito alla vittoria del processo per diffamazione da parte di Johnny Depp. Il verdetto nel caso di diffamazione tra Johnny Depp e Amber Heard è stato reso pubblico la scorsa settimana, ma questo non ha fermato la petizione online per rimuovere l'attrice da Aquaman 2 che ha recentemente raggiunto il suo obbiettivo, per poi spostare ulteriormente il benchmark. La petizione per la rimozione della Heard dal franchise di Aquaman è stata avviata dopo che a Johnny Depp è stato chiesto di dimettersi dal ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 10 giugno 2022) Laperda2 ha raggiunto l'di 4,5diin seguito alla vittoria del processo per diffamazione da parte di Johnny Depp. Il verdetto nel caso di diffamazione tra Johnny Depp eè stato reso pubblico la scorsa settimana, ma questo non ha fermato laonline perl'da2 che ha recentemente raggiunto il suo obbiettivo, per poi spostare ulteriormente il benchmark. Laper la rimozione delladal franchise diè stata avviata dopo che a Johnny Depp è stato chiesto di dimettersi dal ...

