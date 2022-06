Almeno 18 candidati alle amministrative sono "impresentabili" per l'Antimafia (Di venerdì 10 giugno 2022) A meno 48 ore dall’apertura delle urne per le elezioni amministrative, la commissione Antimafia ha individuato 18 nomi di candidati ritenuti “impresentabili”, secondo il codice di autoregolamentazione dei partiti e la legge... Leggi su today (Di venerdì 10 giugno 2022) A meno 48 ore dall’apertura delle urne per le elezioni, la commissioneha individuato 18 nomi diritenuti “”, secondo il codice di autoregolamentazione dei partiti e la legge...

Pubblicità

olimax59 : RT @romatoday: Almeno 18 candidati alle amministrative sono 'impresentabili' per l'Antimafia - PalermoToday : Almeno 18 candidati alle amministrative sono 'impresentabili' per l'Antimafia - romatoday : Almeno 18 candidati alle amministrative sono 'impresentabili' per l'Antimafia - Fabrizi91246575 : @AcchiappaMosche Ah ah! Almeno sei ironico. Ho passato l'ultimo anno a dialogare contro la mia volontà con installa… -