Allerta alimentare | interviene il Ministero della Salute | attenzione a questo prodotto tipico estivo

Pubblicità

infoiteconomia : Allerta alimentare, presenza di plastica nello snack: ritirato il prodotto - Piergiulio58 : Allerta alimentare, presenza di plastica nello snack: ritirato il prodotto. A comunicarlo Hosta Italia in riferimen… - infoiteconomia : Allerta alimentare, ritirata nota marmellata: plastica nel cibo, ecco cosa è successo - Piergiulio58 : Ritirata marmellata di fragole dell'Ikea: possibile presenza di plastica - Cronaca - -

IL GIORNO

'Non vi è comunque - rassicura - alcun rischio per la salute umana o per la sicurezza'. Il virus, spiega l'esperto, 'si sta muovendo e deve dunque crescere il livello di. È ...'Non vi è comunque - rassicura - alcun rischio per la salute umana o per la sicurezza'. Il virus, spiega l'esperto, 'si sta muovendo e deve dunque crescere il livello di. E' ... Allerta alimentare, presenza di plastica nello snack: ritirato il prodotto Hanno accusato sintomi compatibili con un’intossicazione alimentare. Vomito, dissenteria, debilitazione, in qualche caso febbre. In corso le indagini, da parte di Ats ...Droga nello champagne, spunta un altro lotto sospetto con bottiglie alterate piene di MDMA: quali sono i rischi e come riconoscerle ...