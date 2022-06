Alessio Madeddu | chef ucciso a coltellate | la figlia riapre il suo locale ' Per tenere vivo il ricordo'

Pubblicità

Il 9 giugno, ha riaperto l'ittiturismo Sabor'e mari, il locale di Alessio Madeddu, lo chef 52enne di Teulada, in Sardegna, ucciso a colpi di accetta nell'ottobre scorso proprio davanti al suo locale. Alessia, la figlia del noto cuoco diventato famoso per la sua partecipazione a 4 ristoranti, ha riaperto il locale.