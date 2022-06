Albo d’oro Premier League: primato dello United (Di venerdì 10 giugno 2022) Uno dei campionati più belli e intensi, da seguire sempre fino all’ultima giornata. Da anni infatti, Manchester City e Liverpool si contendono il titolo, regalando spettacolo ed emozioni, non soltanto in campionato ma anche in Champions League. A condurre la classifica dell’Albo d’oro Premier League è però il Manchester United, che vanta quota 20 trofei, l’ultimo nel 2012/2013. Da quel momento a vincere City e Liverpool insieme al Chelsea. Da non dimenticare il miracolo calcistico del Leicester. Albo d’oro Premier League: si cerca la rimonta Il Manchester United nelle ultime stagioni non è riuscito più a imporsi in campionato, vincendo comunque qualche coppa, come l’Europa League. Ci ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 10 giugno 2022) Uno dei campionati più belli e intensi, da seguire sempre fino all’ultima giornata. Da anni infatti, Manchester City e Liverpool si contendono il titolo, regalando spettacolo ed emozioni, non soltanto in campionato ma anche in Champions. A condurre la classifica dell’è però il Manchester, che vanta quota 20 trofei, l’ultimo nel 2012/2013. Da quel momento a vincere City e Liverpool insieme al Chelsea. Da non dimenticare il miracolo calcistico del Leicester.: si cerca la rimonta Il Manchesternelle ultime stagioni non è riuscito più a imporsi in campionato, vincendo comunque qualche coppa, come l’Europa. Ci ...

