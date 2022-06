Albertini | “Tonali? Il Milan gli riconosca il gesto di tagliarsi lo stipendio”

Pubblicità

Per Demetrio, e non solo, è stato uno dei fattori chiave che hanno consentito al Milan di vincere lo scudetto. Un'annata da incorniciare per Sandro, che dopo le difficoltà della stagione ...1 Il nuovo Milan targato RedBird ha bisogno di bandiere da cui ripartire. E nessuno meglio di Sandropuò ricoprire questo ruolo. Parola di Demetrio, l'ex centrocampista rossonero spiega in un'intervista a La Gazzetta dello Sport : 'Età, senso di appartenenza, spirito da trascinatore,...Demetrio Albertini ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport sul futuro del Milan e di Tonali.Demetrio Albertini, ex giocatore del Milan ha rilasciato un'intervista per La Gazzetta dello Sport dove ha parlato sia di Gerry Cardinale che di Sandro ...