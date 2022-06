Albertini | 'Milan | blinda Tonali Ha tutto per diventare una bandiera'

Pubblicità

La Gazzetta dello Sport

Parola di Demetrio, uno che bandiera dello è stato per davvero: 13 dei 17 anni di carriera vissuti in rossonero, vincendo di tutto, dagli scudetti alle Coppe Campioni/Champions e ...Parla Demetrio. L'ex centrocampista del, che conosce molto bene Paolo Maldini, ha commentato le dichiarazioni del Direttore Generale del Diavolo a La Gazzetta dello Sport Stanno facendo tanto ... Albertini sicuro: “Al Milan serve una bandiera: Tonali è l’uomo giusto” L'ex bandiera del Milan Demetrio Albertini, 13 stagioni in rossonero per lui e una lunga lista di trofei, è stato intervistato questa mattina sulle colonne della Gazzetta ...Estate di calciatori a Monopoli. In pochi giorni sono stati avvistati Demetrio Albertini, ex centrocampista rossonero e attuale presidente del settore tecnico della FIGC, e il capitano del Milan Aless ...