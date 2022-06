Al via le 'School' di Soho Italy su leucemia acuta e mieloma multiplo (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu. (Adnkronos Salute) - Tutto è pronto per la seconda edizione delle 'Schools' della Società di ematologia oncologica (Soho) Italy. L'appuntamento è a Roma, in modalità ibrida, all'hotel NH Vittorio Veneto: il 28 e 29 giugno per gli esperti e gli studenti di leucemie acute e il 30 giugno e 1 luglio per il focus sul mieloma multiplo. “Si tratta di una esperienza formativa e culturale – si legge in una nota - rivolta soprattutto ai giovani medici ematologi under 40, che possono presentare tramite abstract submission i propri progetti di ricerca clinica e preclinica, con o senza dati preliminari. Tutti i progetti selezionati come comunicazione orale e come poster saranno pubblicati su Hematology Reports, rivista ufficiale della società scientifica”. I giovani selezionati entrano a far parte di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu. (Adnkronos Salute) - Tutto è pronto per la seconda edizione delle 's' della Società di ematologia oncologica (. L'appuntamento è a Roma, in modalità ibrida, all'hotel NH Vittorio Veneto: il 28 e 29 giugno per gli esperti e gli studenti di leucemie acute e il 30 giugno e 1 luglio per il focus sul. “Si tratta di una esperienza formativa e culturale – si legge in una nota - rivolta soprattutto ai giovani medici ematologi under 40, che possono presentare tramite abstract submission i propri progetti di ricerca clinica e preclinica, con o senza dati preliminari. Tutti i progetti selezionati come comunicazione orale e come poster saranno pubblicati su Hematology Reports, rivista ufficiale della società scientifica”. I giovani selezionati entrano a far parte di ...

