Al Congresso si apre lo scontro per la nuova legge sulle armi (Di venerdì 10 giugno 2022) La legge per "proteggere i nostri bambini" (Protecting Our Kids Act) mercoledì 8 giugno è passata alla Camera del Congresso statunitense con una maggioranza di 223 voti contro 204. Il 98% dei deputati repubblicani ha votato contro, dunque si tratta di un voto estremamente "partisan", solo democratico. La legge, salvo imprevisti, è destinata a soccombere InsideOver.

