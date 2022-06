Ahi Skriniar | l' Inter conferma la diagnosi della Slovacchia | nuovo controllo tra 20 giorni

(Di venerdì 10 giugno 2022) Milanstarà fermo tra le tre e le sei settimane, come già aveva preannunciato neiscorsi Jan Batalik, mediconazionale slovacca. In giornata il calciatore si è infatti sottoposto ...

La Gazzetta dello Sport

