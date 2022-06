Agguato sotto casa per il debito di droga: accoltella un 21enne e gli distrugge l'auto (Di venerdì 10 giugno 2022) OSIMO - Un Agguato in vera regola. Lo ha atteso sotto casa di un parente armato di un grosso coltello da cucina . Appena ha visto che era rimasto da solo, l'ha aggredito, ferito e poi, forse solo per ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 10 giugno 2022) OSIMO - Unin vera regola. Lo ha attesodi un parente armato di un grosso coltello da cucina . Appena ha visto che era rimasto da solo, l'ha aggredito, ferito e poi, forse solo per ...

Agguato sotto casa per il debito di droga: accoltella un 21enne e gli distrugge l'auto corriereadriatico.it Agguato sotto casa per il debito di droga: accoltella un 21enne e gli distrugge l'auto OSIMO - Un agguato in vera regola. Lo ha atteso sotto casa di un parente armato di un grosso coltello da cucina. Appena ha visto che era rimasto da solo, l'ha aggredito, ferito e poi, ...