(Di venerdì 10 giugno 2022) Discoteca Blackmoon di corso Moncalieri,. Tre studenti rimangono fuori mentre nelsi sta tenendo lo schiuma party per festeggiare ladellail biglietto ma la sicurezza decide di non lasciarli passare.tutti origini africane, due sono etiopi e uno marocchino. Nessuna spiegazione. È questa la versione riportata dall’agenzia stampa Ansa di un episodio risale alla sera di mercoledì 8 giugno. Secondo il racconto dell’Ansa si è trattato di una caso di razzismo, come ha denunciato Flavio C., il padre di uno dei tre ragazzi che durante la serata è stato chiamato per sbloccare la situazione all’ingresso: «Sono andato per capire il motivo per cui mio figlio, il suo amico, etiope come lui e un altro amico marocchino, sono stati respinti all’ingresso ...

Ansa_Piemonte : Adolescenti di colore esclusi da festa di fine anno a Torino. Entrano con intervento genitore, 'bianco' sottolinea…

Adolescenti esclusi dalla festa di fine scuola a Torino: «Non li hanno fatti entrare perché africani». Il locale: «A volte sbagliamo» (ANSA) - TORINO, 10 GIU - Nonostante avessero il biglietto in mano, comprato regolarmente giorni prima, sono rimasti fuori oltre un'ora dalla discoteca dove si svolgeva lo 'Schiuma party', la festa di ...