Accusato di molestie, medico assolto in appello a Roma: 'il fatto non sussiste' (Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) – assolto in appello con formula piena il chirurgo del Sant'Andrea Antonio Brescia, finito a processo con l'accusa di violenza sessuale. I giudici della Corte di appello di Roma hanno fatto cadere tutte le accuse nei confronti del medico, che avevano portato in primo grado, lo scorso anno, a una condanna a 3 anni e mezzo. Ad accusare il medico era stata una donna, attrice in alcune fiction televisive, che lo aveva Accusato di abusi durante una visita medica e che nel frattempo ha ritirato la querela ma il processo è andato comunque avanti perché il reato era procedibile d'ufficio. Oggi la decisione dei giudici, che hanno ribaltato il verdetto di primo grado, con la formula 'perché il fatto non sussiste'.

