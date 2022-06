A Villafranca Veneta festa finale 'Rugby per tutti' (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu. (Adnkronos) - Una festa per celebrare e valorizzare un progetto che ha saputo promuovere la pratica sportiva e l'energia positiva del Rugby realizzato dal Comitato Veneto della Federazione Italiana Rugby in collaborazione con Alperia nella regione più ovale d'Italia. È questo il significato dell'appuntamento di Villafranca, in provincia di Verona, previsto per sabato 11 giugno dalle ore 10 alle ore 14.30 che vedrà la partecipazione di oltre 1000 giovani rugbiste e rugbisti in arrivo da tutta la regione. Il programma della giornata finale prevede la partecipazione dei vertici istituzionali della FIR e del Comitato Veneto, mentre per Alperia saranno presenti Giovanni Filippi (ceo di Alperia Smart Services) e Stefano Malizia (direttore vendite Alperia Smart Services). A conclusione del fitto ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu. (Adnkronos) - Unaper celebrare e valorizzare un progetto che ha saputo promuovere la pratica sportiva e l'energia positiva delrealizzato dal Comitato Veneto della Federazione Italianain collaborazione con Alperia nella regione più ovale d'Italia. È questo il significato dell'appuntamento di, in provincia di Verona, previsto per sabato 11 giugno dalle ore 10 alle ore 14.30 che vedrà la partecipazione di oltre 1000 giovani rugbiste e rugbisti in arrivo da tutta la regione. Il programma della giornataprevede la partecipazione dei vertici istituzionali della FIR e del Comitato Veneto, mentre per Alperia saranno presenti Giovanni Filippi (ceo di Alperia Smart Services) e Stefano Malizia (direttore vendite Alperia Smart Services). A conclusione del fitto ...

