A Villafranca Veneta festa finale ‘Rugby per tutti’ (Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) – Una festa per celebrare e valorizzare un progetto che ha saputo promuovere la pratica sportiva e l’energia positiva del rugby realizzato dal Comitato Veneto della Federazione Italiana Rugby in collaborazione con Alperia nella regione più ovale d’Italia. È questo il significato dell’appuntamento di Villafranca, in provincia di Verona, previsto per sabato 11 giugno dalle ore 10 alle ore 14.30 che vedrà la partecipazione di oltre 1000 giovani rugbiste e rugbisti in arrivo da tutta la regione. Il programma della giornata finale prevede la partecipazione dei vertici istituzionali della FIR e del Comitato Veneto, mentre per Alperia saranno presenti Giovanni Filippi (ceo di Alperia Smart Services) e Stefano Malizia (direttore vendite Alperia Smart Services). A conclusione del fitto programma di incontri suddivisi per ... Leggi su italiasera (Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) – Unaper celebrare e valorizzare un progetto che ha saputo promuovere la pratica sportiva e l’energia positiva del rugby realizzato dal Comitato Veneto della Federazione Italiana Rugby in collaborazione con Alperia nella regione più ovale d’Italia. È questo il significato dell’appuntamento di, in provincia di Verona, previsto per sabato 11 giugno dalle ore 10 alle ore 14.30 che vedrà la partecipazione di oltre 1000 giovani rugbiste e rugbisti in arrivo da tutta la regione. Il programma della giornataprevede la partecipazione dei vertici istituzionali della FIR e del Comitato Veneto, mentre per Alperia saranno presenti Giovanni Filippi (ceo di Alperia Smart Services) e Stefano Malizia (direttore vendite Alperia Smart Services). A conclusione del fitto programma di incontri suddivisi per ...

Pubblicità

zazoomblog : A Villafranca Veneta festa finale Rugby per tutti - #Villafranca #Veneta #festa #finale - lifestyleblogit : A Villafranca Veneta festa finale 'Rugby per tutti' - - zazoomblog : Ultime Notizie – A Villafranca Veneta festa finale ‘Rugby per tutti’ - #Ultime #Notizie #Villafranca #Veneta - fisco24_info : A Villafranca Veneta festa finale 'Rugby per tutti': (Adnkronos) - Una festa per celebrare e valorizzare un progett… - italiaserait : A Villafranca Veneta festa finale ‘Rugby per tutti’ -

A Villafranca Veneta festa finale 'Rugby per tutti' La Festa di Villafranca sarà un momento di comunione vera, un evento davvero importante per il quale ringrazio fin d'ora tutte le persone - e saranno davvero tante - che si impegneranno per rendere ... Scuola, un veronese su due si ferma alle medie. E in Veneto 160mila sono analfabeti Risultati superiori rispetto alla media veneta, ma allineati o leggermente inferiori al dato ... A Villafranca, al secondo posto per numero di abitanti, oltre 33mila, si contano più di 11mila diplomati ... Mantovauno.it A Villafranca Veneta festa finale ‘Rugby per tutti’ ed il rugby veneto ora crede in Alperia, secondo un legame di fiducia reciproca costruito in questi mesi passati assieme sui campi di tutte le nostre province, coinvolgendo migliaia di giocatrici e ... COPPA BELARDINELLI: ESPERIENZA POSITIVA PER IL VENETO Si conclude con il terzo posto nel proprio girone l'esperienza della rappresentativa del Veneto alla 23esima edizione della Coppa Belardinelli che si è svolta a Castel di Sangro. I ragazzi guidato dai ... La Festa disarà un momento di comunione vera, un evento davvero importante per il quale ringrazio fin d'ora tutte le persone - e saranno davvero tante - che si impegneranno per rendere ...Risultati superiori rispetto alla media, ma allineati o leggermente inferiori al dato ... A, al secondo posto per numero di abitanti, oltre 33mila, si contano più di 11mila diplomati ... A Villafranca Veneta festa finale 'Rugby per tutti' ed il rugby veneto ora crede in Alperia, secondo un legame di fiducia reciproca costruito in questi mesi passati assieme sui campi di tutte le nostre province, coinvolgendo migliaia di giocatrici e ...Si conclude con il terzo posto nel proprio girone l'esperienza della rappresentativa del Veneto alla 23esima edizione della Coppa Belardinelli che si è svolta a Castel di Sangro. I ragazzi guidato dai ...