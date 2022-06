A Roma la piazza contro la guerra: “Fermare armi, non alimentarle”. Vauro: “Politica prende per il culo il Paese”. E Castellina critica le “liste” (Di venerdì 10 giugno 2022) “L’unico modo che abbiamo per sconfiggere la guerra è Fermare le armi”. Queste le parole d’ordine della manifestazione ‘Fermiamo la guerra’. Michele De Palma, neo segretario della Fiom e tra gli organizzatori della manifestazione di piazza Vittorio, afferma: “Bisogna Fermare le armi dei russi ma bisogna non alimentare le armi in Ucraina. L’Europa deve aprire un negoziato, non possiamo assistere al fatto che sia Erdogan a svolgere un ruolo diplomatico”. Per Luciana Castellina, ex parlamentare, giornalista e scrittrice: “Questa guerra è una follia. Il dialogo è difficilissimo perché il gruppo dirigente russo è pessimo, ma bisogna fare proposte di mediazione”. Castellina critica anche le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) “L’unico modo che abbiamo per sconfiggere lale”. Queste le parole d’ordine della manifestazione ‘Fermiamo la’. Michele De Palma, neo segretario della Fiom e tra gli organizzatori della manifestazione diVittorio, afferma: “Bisognaledei russi ma bisogna non alimentare lein Ucraina. L’Europa deve aprire un negoziato, non possiamo assistere al fatto che sia Erdogan a svolgere un ruolo diplomatico”. Per Luciana, ex parlamentare, giornalista e scrittrice: “Questaè una follia. Il dialogo è difficilissimo perché il gruppo dirigente russo è pessimo, ma bisogna fare proposte di mediazione”.anche le ...

Pubblicità

gualtierieurope : Partita ieri da piazza della Rotonda al Pantheon l’attività della #taskforce anti “tavolino selvaggio”, il nucleo s… - MonicaCirinna : Domani il @Roma_Pride ?????? Quest’anno, come ogni anno, il @pdnetwork aderisce a tutti i Pride. Per partecipare insi… - Roma : #BuongiornoRoma Credit: - napolista : In vent’anni il titolo della Roma in Borsa si è deprezzato del 95% (i Friedkin lasceranno Piazza Affari) Nel 2000… - petrellismo : RT @FOCSIV: SAVE THE DATE Martedì #28giugno alle 10.00 in Piazza della Minerva a Roma, la presentazione del V rapporto: 'I Padroni della Te… -