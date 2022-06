A Parigi Martina Caironi sfiora il record del mondo nei 100 metri T63

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 10 giugno 2022) Ildeldei 100T63 è ancora nel mirino di. La 32enne di Bergamo hato nuovamente l’impresa in occasione della tappa francese di World Para Athletics Grand Prix mancando per soli tre centesimi il primato firmato a fine maggio a Eugene. Al ritorno alle gare dopo il risultato ottenuto negli Stati Uniti,si è presentata anella migliore delle condizioni superando la batteria con il tempo di 14”11 nonostante l’accoppiamento con le categorie T44, T62 e T64. Decisa a superare nuovamente la campionessa paralimpica Ambra Sabatini, la portacolori delle Fiamme Gialle ha dimostrato ancora una volta il proprio talento fermando il cronometro in 14”05 e realizzando la miglior prestazione della propria classe ...