A Palermo le elezioni per superare l’era Orlando Pd e M5s si testano | il centrodestra pensa già alle regionali e litiga

(Di venerdì 10 giugno 2022) «Se sono potente io, siete potenti voi», ha detto Pietro Pulizzi, candidato al consiglio comune di. Queste parole sono stato pronunciate durante un incontro con Gaetano Manlio Porretto e Agostino Sansone, esponenti di una famiglia mafiosa della città. Una dichiarazione che ha avuto due conseguenze. La prima è che i tre sono stati tutti arrestati, la seconda è che questo fatto di cronaca ha allungato l’ombra della mafia sulleamministrative che stanno per tenersi in città. Il 12 giugno il capoluogo siciliano andrà al voto per decidere il prossimo sindaco. Un palco a cui guarda anche la politica nazionale, per due ragioni: a sostenere uno dei candidati compare anche l’anza tra Movimento 5 stelle e Pd e la prossima scadenza amministrativa, quella per la Regione Sicilia, sta già facendore il ...

Per questa ragione mi auguro che abbia il massimo successo nelle prossime, una città che amo come poche altre in Italia. Palermitani, non perdete questa occasione', con queste ...Se ne terrà conto a, a Roma e in Europa sul tema dell'impiego dei fondi del PNRR. L'amministrazione Vindigni, citando Piersanti Mattarella, ha le carte in regola per garantire un efficace ...L'archtetto è alla sua seconda candidatura a sindaco dopo quella del 2017. Tante cose sono cambiate, anche la coalizione, che ora annovera anche Italexit di Gianluigi Paragone e Popolo della Famiglia ...Domenica 12 giugno si terranno le elezioni comunali in 971 comuni italiani, tra cui 4 capoluoghi di regione, oltre ai 5 referendum sulla giustizia. Si tratta di una tornata da seguire con attenzione, ...