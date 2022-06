A Bergamo i giovani imprenditori edili della Lombardia (Di venerdì 10 giugno 2022) Bergamo. Ha fatto tappa a Bergamo giovedì 9 giugno il Gruppo giovani imprenditori di Ance Lombardia (guidato da Alessandro Valsecchi e di cui fanno parte i bergamaschi Federico Roncelli e Beatrice Cividini). “Siamo impegnati come consiglieri regionali del Gruppo giovani di Ance – sottolinea Federico Roncelli, presidente del giovani imprenditori edili di Ance Bergamo – in una serie di incontri itineranti per conoscere meglio il territorio lombardo e rinsaldare lo spirito associativo. Con la ripresa dell’edilizia siamo di fronte a nuove ed entusiasmanti sfide, le nostre imprese stanno affrontando il ricambio generazionale: dobbiamo promuovere, sviluppando i rapporti con il mondo della ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 10 giugno 2022). Ha fatto tappa agiovedì 9 giugno il Gruppodi Ance(guidato da Alessandro Valsecchi e di cui fanno parte i bergamaschi Federico Roncelli e Beatrice Cividini). “Siamo impegnati come consiglieri regionali del Gruppodi Ance – sottolinea Federico Roncelli, presidente deldi Ance– in una serie di incontri itineranti per conoscere meglio il territorio lombardo e rinsaldare lo spirito associativo. Con la ripresa dell’zia siamo di fronte a nuove ed entusiasmanti sfide, le nostre imprese stanno affrontando il ricambio generazionale: dobbiamo promuovere, sviluppando i rapporti con il mondo...

