12 giugno, la nuova data simbolo per la Russia che vuole il «controllo totale». Perché è così importante per Putin? (Di venerdì 10 giugno 2022) Dopo la data simbolo del 9 maggio, c'è n'è un'altra da segnare sul calendario e che potrebbe avere un significato importante per la guerra. Il 12 giugno si celebrerà... Leggi su ilmattino (Di venerdì 10 giugno 2022) Dopo ladel 9 maggio, c'è n'è un'altra da segnare sul calendario e che potrebbe avere un significatoper la guerra. Il 12si celebrerà...

Pubblicità

ligabue : Liga all'Arena di Verona, a grande richiesta si aggiunge una nuova data il 4 ottobre! Biglietti disponibili in prev… - ItalianAirForce : #AeronauticaInforma ?? La manifestazione aerea a Pozzuoli non sarà più svolta il 12 giugno ma in un'altra data, anco… - ilbassanese : Nuova vita per la “Cena di san Gregorio Magno”: riemerge il colore di Paolo Veronese - KwabenaPhilip2 : RT @NicoSchira: Beppe #Marotta quando parla di mercato da completare a giugno allude alle operazione impostate (alcune già chiuse) per la n… - PaoloSilvan : #venerdi 10 #giugno 2022 #poesia #giugno la falce in pugno . Andiamo a mietere il #grano il #grano ,il #grano… -