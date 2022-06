10 giugno 1968: Italia Jugoslavia (VIDEO) (Di venerdì 10 giugno 2022) Italia Jugoslavia: la finale ripetuta Superata l’Unione Sovietica grazie alla monetina, l’Italia di Valcareggi affronta la finale contro la Jugoslavia. Nell’Europeo giocato proprio nel nostro paese, gli azzurri devono giocare due finali. La prima finisce in parità. La ripetizione va in scena il 10 giugno del 1968. Nella finale andata in scena, all’Olimpico di Roma l’8 giugno e finita 1 a 1, la squadra che sembra star meglio è la Jugoslavia. Due giorni dopo, sempre nello stesso stadio, arriva il secondo atto. Il tecnico fa diversi cambi infatti inserisce: Mazzola, Riva, De Sisti, Salvatore e Rosato. In questa seconda gara, per decretare il vincitore della rassegna continentale, gli azzurri fanno una partita quasi perfetta. L’attaccante del Cagliari, che ... Leggi su glieroidelcalcio (Di venerdì 10 giugno 2022): la finale ripetuta Superata l’Unione Sovietica grazie alla monetina, l’di Valcareggi affronta la finale contro la. Nell’Europeo giocato proprio nel nostro paese, gli azzurri devono giocare due finali. La prima finisce in parità. La ripetizione va in scena il 10del. Nella finale andata in scena, all’Olimpico di Roma l’8e finita 1 a 1, la squadra che sembra star meglio è la. Due giorni dopo, sempre nello stesso stadio, arriva il secondo atto. Il tecnico fa diversi cambi infatti inserisce: Mazzola, Riva, De Sisti, Salvatore e Rosato. In questa seconda gara, per decretare il vincitore della rassegna continentale, gli azzurri fanno una partita quasi perfetta. L’attaccante del Cagliari, che ...

