Zlatan Vasiljevic | chi era l’uomo che ha ucciso l’ex moglie e la compagna | «Colpa dei giudici se era libero»

(Di giovedì 9 giugno 2022), ex camionista di 42 anni con cittadinanza bosniaca, ieri ha raggiuntoLidia Miljkovic in via Vigolo nel quartiere Gogna di Vicenza. Lei doveva andare a servizio in una delle villette della zona, dopo aver acto la figlia 13enne a scuola. Lui ha atteso che scendesse dalla sua auto e l’ha colpita con numerosi colpi di pistola, forse sei, lasciandola agonizzate sull’asfalto. Alcuni abitanti hanno sentito i colpi, ma anche un paio di esplosioni, mentre una vettura si allontanava di corsa. Dopo averla uccisa è fuggito nella sua Audi A3 nera con la, Gabriela Serrano, 36enne residente a Rubano in provincia di Padova. Intorno alle 16 una pattuglia ha notato un’automobile ferma in una piazzola di sosta lungo la Tangenziale Ovest della città, ...