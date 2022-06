Zelensky sembra Speranza: “La Russia è il Covid-22, le armi il vaccino” (Di giovedì 9 giugno 2022) Due anni e mezzo fa, se ci avessero chiesto cosa ci avrebbe tenuto in serbo il futuro politico, nessuno si sarebbe immaginato una pandemia, ad un secolo di distanza dall’ultima volta, insieme ad una guerra alle porte dell’Europa. Anzi, risulta ancora più incredibile come le due rispettive tragedie, l’una sanitaria e l’altra geopolitica, possano conciliarsi, unirsi, trovare un punto in comune. La “viro-star” Zelensky Ebbene sì, stiamo parlando delle ultime parole di Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino, infatti, ha equiparato il virus (definendolo “Covid-22”) all’aggressione di Vladimir Putin ed il vaccino agli aiuti militari dell’Occidente. Insomma, ci troviamo davanti all’insieme delle due forme più catechistiche vigenti in Italia. Da una parte, quella degli ultra-vaccinisti, coloro che tentano di nascondere ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 9 giugno 2022) Due anni e mezzo fa, se ci avessero chiesto cosa ci avrebbe tenuto in serbo il futuro politico, nessuno si sarebbe immaginato una pandemia, ad un secolo di distanza dall’ultima volta, insieme ad una guerra alle porte dell’Europa. Anzi, risulta ancora più incredibile come le due rispettive tragedie, l’una sanitaria e l’altra geopolitica, possano conciliarsi, unirsi, trovare un punto in comune. La “viro-star”Ebbene sì, stiamo parlando delle ultime parole di Volodymyr. Il presidente ucraino, infatti, ha equiparato il virus (definendolo “-22”) all’aggressione di Vladimir Putin ed ilagli aiuti militari dell’Occidente. Insomma, ci troviamo davanti all’insieme delle due forme più catechistiche vigenti in Italia. Da una parte, quella degli ultra-vaccinisti, coloro che tentano di nascondere ...

