Zelensky rilancia: 'L'invasione russa è come il Covid, armi e sanzioni sono il vaccino'. In stallo l'intesa sul grano (Di giovedì 9 giugno 2022) Così il presidente nel videomessaggio al magazine Time che lo ha eletto tra gli uomini più influenti dell'anno. All'Ocse chiede l'esclusione della Russia dalla Fao per aver provocato la crisi globale ...

