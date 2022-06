Zelensky chiede l' espulsione della Russia dalla Fao

Advertising

tota__976 : @MatteoMainardi Se lo chiede #Zelensky domani fanno la legge sulla #cannabis. #letta #draghi - mummy53690440 : Guerra in Ucraina, Zelensky chiede esclusione della Russia dalla Fao - Beppe76497565 : RT @RTaverBella: #Zelensky chiede l’esclusione della #Russia dalla #Fao . A questo avete montato la testa .. - RTaverBella : #Zelensky chiede l’esclusione della #Russia dalla #Fao . A questo avete montato la testa .. - gpellegrino55 : RT @valy_s: #Zelensky paragona la guerra della Russia a #Covid19 e la chiama Covid-22.. e ARMI e SANZIONI al VACCINO Il min. Difesa ammette… -

Quale sarebbe il posto della Russia se causasse la carestia e la fame ad almeno 400 milioni di persone, se non oltre un miliardo", ha dettointervenendo in videoconferenza alla ministeriale ...In un videomessaggioha insistito sul fatto che non ha senso che Mosca faccia parte dell'organizzazione proprio mentre "sta causando la fame di almeno 400 milioni e potenzialmente almeno un ...Kiev, 9 giu. (askanews) - Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha chiesto l'espulsione della Russia dalla Fao, l'Organizzazione ...Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, intervenendo al consiglio ministeriale dell'Ocse, ha chiesto l'esclusione della Russia dalla Fao, ...