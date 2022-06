(Di giovedì 9 giugno 2022) Come sappiamo il “Tribal Chief”ha concordato con la WWE un calendario di impegni più leggero; il che significa che lo vedremo meno in azione rispetto al passato. L’Undisputed WWE Universal Champion non ha più difeso le cinture che detiene da WM 38 e al momento resta incerto sia il quando lo farà che contro chi lo farà.non ha partecipato ad Hell In A Cell e non parteciparà a Money In The Bank. La decisione è stata presa a seguito del cambio di location; Money In The Bank non si terrà più all’Allegiant Stadium di Las Vegas, ma in una arena più piccola, la T-Mobile Arena. I possibili piani perRestano in divenire i piani relativi a. Oltre ad avergli concesso un calendario più leggero, la WWE di fatto si trova in difficoltà a trovargli ...

Advertising

TSOWrestling : Novità sui prossimi impegni di Roman Reigns! #TSOW // #TSOS // #WWE - Zona_Wrestling : #WWE WWE: Roman Reigns potrebbe difendere il titolo in uno show tv prima di SummerSlam - - SpazioWrestling : WWE: Importanti aggiornamenti sulla prossima difesa titolata di Roman Reigns #RomanReigns #WWE - ThatGalFlavia : RT @Zona_Wrestling: #WWE WWE: Roman Reigns non ci sarà a Money in the Bank - - TSOWrestling : Roman Reigns potrebbe non prendere parte a #MITB! #TSOW // #TSOS // #WWE -

... dove ha perso controReigns. Adesso Theory tira fuori l'idea di un confronto fra lui e il ... Come molti sapranno Theory è stato etichettato come il prossimo John Cena internamente alla, una ...Lo scozzese punta al bersaglio grosso: " spero anch'io che il match controReigns possa realizzarsi . I poster che solitamente lamette insieme sono sempre straordinari. Questo in ...Roman Reigns' return to the ring will have to wait a little longer. Per Sports Illustrated's Justin Barrasso, the undisputed WWE champion is no longer scheduled to work the Money in the Bank premium ...Following the news that Roman Reigns has been removed from the Money in the Bank card, a new update has revealed the plans for Roman at SummerSlam. There plans in place for Reigns to defend ...