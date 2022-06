Without Blood: iniziate le riprese del film diretto da Angelina Jolie con Salma Hayek Pinault e Demián Bichir (Di giovedì 9 giugno 2022) Angelina Jolie sarà la regista e produttrice di Without Blood, film tratto dal bestseller di Alessandro Baricco, con star Salma Hayek Pinault e Demián Bichir. Le riprese di Without Blood, il film tratto dal bestseller scritto da Alessandro Baricco, sono ufficialmente iniziate e Angelina Jolie è coinvolta come sceneggiatrice, regista e produttrice del progetto. Il progetto, realizzato grazie al sostegno di Fremantle, porterà sul grande schermo la storia ambientata all'indomani di un conflitto e che esplora le verità universali sulla guerra, il trauma, la memoria e la guarigione. I protagonisti del ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 9 giugno 2022)sarà la regista e produttrice ditratto dal bestseller di Alessandro Baricco, con star. Ledi, iltratto dal bestseller scritto da Alessandro Baricco, sono ufficialmenteè coinvolta come sceneggiatrice, regista e produttrice del progetto. Il progetto, realizzato grazie al sostegno di Fremantle, porterà sul grande schermo la storia ambientata all'indomani di un conflitto e che esplora le verità universali sulla guerra, il trauma, la memoria e la guarigione. I protagonisti del ...

