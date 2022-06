Whisky agli scarafaggi | Pare che sia la bevanda più buona che esiste! (Di giovedì 9 giugno 2022) Che bello tornare a casa dopo una lunga giornata, piazzarsi sul divano e concedersi un drink. Bisogna pur rilassarsi, no? E in Giappone lo fanno con più stile. Non bevono un Whisky qualsiasi, ma una Insect Sour. Il Whisky agli scarafaggi! Lo fanno davvero. Si tratta di una nuova bevanda alcolica, che piace un sacco a Tokyo. La Insect Sour, in vendita in tutti i bar e i supermercati giapponesi, vanta un ingrediente originale davvero prezioso e nutriente: “l’estratto di insetti giganti d’acqua“. Che poi sarebbero degli insetti acquatici dal sapore dolce, con note di fruttato. Il Whisky ha una bassa gradazione alcolica e si presenta come un dissetante nutriente (molto proteico), rinfrescante e, a quanto Pare, pure buono! Un Whisky fatto di ... Leggi su curiosauro (Di giovedì 9 giugno 2022) Che bello tornare a casa dopo una lunga giornata, piazzarsi sul divano e concedersi un drink. Bisogna pur rilassarsi, no? E in Giappone lo fanno con più stile. Non bevono unqualsiasi, ma una Insect Sour. Il! Lo fanno davvero. Si tratta di una nuovaalcolica, che piace un sacco a Tokyo. La Insect Sour, in vendita in tutti i bar e i supermercati giapponesi, vanta un ingrediente originale davvero prezioso e nutriente: “l’estratto di insetti giganti d’acqua“. Che poi sarebbero degli insetti acquatici dal sapore dolce, con note di fruttato. Ilha una bassa gradazione alcolica e si presenta come un dissetante nutriente (molto proteico), rinfrescante e, a quanto, pure buono! Unfatto di ...

