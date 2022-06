Volley, Nations League: l’Italia a caccia del primo successo contro la Polonia (Di giovedì 9 giugno 2022) La Nations League della Nazionale Italiana maschile di pallavolo è iniziata con una sconfitta, piuttosto netta, contro la Francia. La differenza di qualità negli organici si è fatta inevitabilmente sentire, considerando che, a differenza degli azzurri, i Campioni Olimpici sono sostanzialmente al completo in questa VNL. La squadra guidata da Fefè De Giorgi scenderà nuovamente in campo questa notte all’1.30 contro la Polonia per cercare il primo successo nella rassegna, ripartendo anche dalle tante note positive del primo match. l’Italia troverà quindi dall’altra parte della rete i Campioni del Mondo, dopo aver sfidato i Campioni a cinque cerchi. Fortunatamente per Simone Giannelli e compagni, anche i polacchi non avranno a disposizione ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022) Ladella Nazionale Italiana maschile di pallavolo è iniziata con una sconfitta, piuttosto netta,la Francia. La differenza di qualità negli organici si è fatta inevitabilmente sentire, considerando che, a differenza degli azzurri, i Campioni Olimpici sono sostanzialmente al completo in questa VNL. La squadra guidata da Fefè De Giorgi scenderà nuovamente in campo questa notte all’1.30laper cercare ilnella rassegna, ripartendo anche dalle tante note positive delmatch.troverà quindi dall’altra parte della rete i Campioni del Mondo, dopo aver sfidato i Campioni a cinque cerchi. Fortunatamente per Simone Giannelli e compagni, anche i polacchi non avranno a disposizione ...

