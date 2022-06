Volley, Nations League: Italia ko all’esordio, la Francia vince 3-0 (Di giovedì 9 giugno 2022) Troppo forti. E non basta neanche una buona Italia per evitare la sconfitta 3-0 (25-22, 26-24, 25-19) contro la Francia campione olimpica all’esordio in Nations League. Tra gli azzurri 16 i punti di Romano?, best scorer della gara. Nella tappa di Ottawa i ragazzi di De Giorgi ce la mettono tutta. L’Italia parte con Giannelli in regia e Romano? in diagionale, Recine e Bottolo martelli, Cortesia e Galassi al centro. L’avvio dei primi due set è equilibrato, sull’8-6 del primo il libero Scanferla si fa male e al suo posto entra Piccinelli. In entrambi i set c’è la reazione degli azzurri, ma anche la classe di Ngapeth e compagni. Nel primo un muro di Romano? su Ngapeth pareggia i conti 21-21, ma non basta: è Chinenyeze a chiudere il primo set 25-22. L’Italia nel secondo ... Leggi su sportface (Di giovedì 9 giugno 2022) Troppo forti. E non basta neanche una buonaper evitare la sconfitta 3-0 (25-22, 26-24, 25-19) contro lacampione olimpicain. Tra gli azzurri 16 i punti di Romano?, best scorer della gara. Nella tappa di Ottawa i ragazzi di De Giorgi ce la mettono tutta. L’parte con Giannelli in regia e Romano? in diagionale, Recine e Bottolo martelli, Cortesia e Galassi al centro. L’avvio dei primi due set è equilibrato, sull’8-6 del primo il libero Scanferla si fa male e al suo posto entra Piccinelli. In entrambi i set c’è la reazione degli azzurri, ma anche la classe di Ngapeth e compagni. Nel primo un muro di Romano? su Ngapeth pareggia i conti 21-21, ma non basta: è Chinenyeze a chiudere il primo set 25-22. L’nel secondo ...

