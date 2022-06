Volley, Italia-Polonia in tv stanotte: canale, orario e diretta streaming VNL maschile 2022 (Di giovedì 9 giugno 2022) Manca sempre meno per Italia-Polonia, sfida valevole per la Week 1 della Volley Nations League (VNL) maschile 2022. Gli azzurri di Fefé De Giorgi, dopo il complesso esordio contro i campioni olimpici della Francia, andranno a caccia di punti contro un altro avversario di altissimo livello. Dall’altra parte della rete ci saranno infatti i polacchi, campioni del mondo in carica. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 1.30 Italiane della notte Italiana tra giovedì 9 e venerdì 10 giugno ad Ottawa, in Canada. Di seguito, le informazioni per seguire la partita. VNL maschile 2022, IL CALENDARIO DELL’Italia: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE TUTTI I RISULTATI ... Leggi su sportface (Di giovedì 9 giugno 2022) Manca sempre meno per, sfida valevole per la Week 1 dellaNations League (VNL). Gli azzurri di Fefé De Giorgi, dopo il complesso esordio contro i campioni olimpici della Francia, andranno a caccia di punti contro un altro avversario di altissimo livello. Dall’altra parte della rete ci saranno infatti i polacchi, campioni del mondo in carica. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 1.30ne della nottena tra giovedì 9 e venerdì 10 giugno ad Ottawa, in Canada. Di seguito, le informazioni per seguire la partita. VNL, IL CALENDARIO DELL’: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE TUTTI I RISULTATI ...

