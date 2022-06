Volley, Giannelli: “Dura contro i campioni olimpici” (Di giovedì 9 giugno 2022) “Avere di fronte i campioni olimpici non era sicuramente facile, per tanti di noi era la prima partita ufficiale di livello internazionale contro un avversario così forte“. Lo ha detto Simone Giannelli dopo la sconfitta degli azzurri contro la Francia all’esordio in Nations League. “Sapevamo sarebbe stato un inizio difficile, a tratti abbiamo mostrato un gioco e un intensità buona ma sicuramente gli errori hanno pesato molto – spiega – Molte cose che dipendevano più da noi che da loro potevamo farle meglio. Dobbiamo usare questa VNL per migliorarci, per crescere ma ovviamente cercando di vincere – sottolinea l’azzurro -. Penso che in tutti i set ci sono stati sprazzi di gioco buoni, difesa e copertura buoni, da questo dobbiamo andare avanti la squadra c’è. Andiamo avanti e pensiamo alla prossima, ... Leggi su sportface (Di giovedì 9 giugno 2022) “Avere di fronte inon era sicuramente facile, per tanti di noi era la prima partita ufficiale di livello internazionaleun avversario così forte“. Lo ha detto Simonedopo la sconfitta degli azzurrila Francia all’esordio in Nations League. “Sapevamo sarebbe stato un inizio difficile, a tratti abbiamo mostrato un gioco e un intensità buona ma sicuramente gli errori hanno pesato molto – spiega – Molte cose che dipendevano più da noi che da loro potevamo farle meglio. Dobbiamo usare questa VNL per migliorarci, per crescere ma ovviamente cercando di vincere – sottolinea l’azzurro -. Penso che in tutti i set ci sono stati sprazzi di gioco buoni, difesa e copertura buoni, da questo dobbiamo andare avanti la squadra c’è. Andiamo avanti e pensiamo alla prossima, ...

Advertising

sportface2016 : #Volley, #VNL2022. #Giannelli: 'Dura contro i campioni olimpici' - infoitsport : Volley, Simone Giannelli: 'Sapevamo di un inizio difficile, ma dobbiamo continuare a crescere. Ora testa alla Polon… - zazoomblog : Volley Simone Giannelli: “Sapevamo di un inizio difficile ma dobbiamo continuare a crescere. Ora testa alla Polonia… - Gianni5812 : RT @Federvolley: ??? @supervolley è in edicola con il numero di #Giugno. In copertina #PaolaEgonu. Spazio agli scudetti dell' @ImocoVolley e… - Gian__9 : RT @Gazzetta_it: Nations League al via. Giannelli: 'Italia, fai come Nadal' @federvolley @Gian__9 -