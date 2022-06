Advertising

neXtquotidiano : “Voleva sterminare tutta la sua famiglia”, i dettagli agghiaccianti sul doppio femminicidio di #Vicenza - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Vicenza, voleva sterminare tutta la famiglia l'uomo che ha ucciso ex e compagna prima di suicidarsi [dal nostro inviato Gia… - MadfishWeb : La storia di un femminicidio.Doppio. 'Colpa dei giudici che hanno liberato il killer, ora vengano a vedere la mia L… - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Vicenza, voleva sterminare tutta la famiglia l'uomo che ha ucciso ex e compagna prima di suicidarsi [dal nostro inviato Gia… - pin_klo : Vicenza, voleva sterminare tutta la famiglia l'uomo che ha ucciso ex e compagna prima di suicidarsi #femminici… -

la Repubblica

I fatti di ieri hanno scosso il nordest: ha ucciso l'ex moglie (che aveva già massacrato in passato), la compagna e si è ammazzato. Forsetutta la famiglia. 42 anni, bosniaco, ex camionista, violento, spesso ubriaco e ...VICENZA - Nonsolo uccidere l'ex moglie, colpevole di aver detto basta a violenze e umiliazioni. Per vendicarsi,fare una strage: ammazzare anche i due figli, i genitori della donna che odiava, il suo nuovo compagno. Quando si è visto perduto, braccato da polizia e carabinieri, prima di tentare di farsi ... Vicenza, voleva sterminare tutta la famiglia l'uomo che ha ucciso ex e compagna prima di suicidarsi Doppio femminicidio Vicenza, l’assassino voleva sterminare tutta la famiglia L’uomo era uscito dal carcere cinque mesi fa, dopo un percorso riabilitativo deciso dal tribunale. Perché a denunciarlo (in ...Zlatan Vasiljevic, ex camionista bosniaco, ha ucciso la ex moglie serba e l'attuale compagna per poi suicidarsi in un'area di sosta a Vicenza ...