VIDEO | SORPRESA BERNARDESCHI: SALTA TUTTO? (Di giovedì 9 giugno 2022) Si raffredda la pista che potrebbe portare Federico BERNARDESCHI alla corte di Aurelio De Laurentiis. L’ormai ex bianconero, dopo le eSALTAnti stagioni a Firenze, con l’arrivo a Torino ha perso lo smalto e la confidenza che lo contraddistingueva in viola, ed ora è alla ricerca di una piazza per rilanciarsi. Un talento perduto, che a zero rappresenta per il Napoli una ghiotta occasione per rimpolpare l’attacco. Tuttavia, secondo quanto riferito da Walter De Maggio durante la trasmissione Radio Goal di Radio Kiss Kiss Napoli (radio ufficiale della squadra partenopea), la strada che porterebbe a Napoli il giocatore toscano sarebbe già tramontata. Il patron degli azzurri Aurelio De Laurentiis avrebbe sondato il giocatore tramite l’agente Pastorello, poi l’affare sarebbe SALTAto. Da parte dell’ex Fiorentina ci sarebbero delle perplessità ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 9 giugno 2022) Si raffredda la pista che potrebbe portare Federicoalla corte di Aurelio De Laurentiis. L’ormai ex bianconero, dopo le enti stagioni a Firenze, con l’arrivo a Torino ha perso lo smalto e la confidenza che lo contraddistingueva in viola, ed ora è alla ricerca di una piazza per rilanciarsi. Un talento perduto, che a zero rappresenta per il Napoli una ghiotta occasione per rimpolpare l’attacco. Tuttavia, secondo quanto riferito da Walter De Maggio durante la trasmissione Radio Goal di Radio Kiss Kiss Napoli (radio ufficiale della squadra partenopea), la strada che porterebbe a Napoli il giocatore toscano sarebbe già tramontata. Il patron degli azzurri Aurelio De Laurentiis avrebbe sondato il giocatore tramite l’agente Pastorello, poi l’affare sarebbeto. Da parte dell’ex Fiorentina ci sarebbero delle perplessità ...

