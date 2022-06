VIDEO / Pugni a un avversario immaginario: pugile muore (Di giovedì 9 giugno 2022) Non ce l'ha fatta Simiso Buthelesi, pugile sudafricano di 24 anni, morto a causa di un'emorragia cerebrale Leggi su golssip (Di giovedì 9 giugno 2022) Non ce l'ha fatta Simiso Buthelesi,sudafricano di 24 anni, morto a causa di un'emorragia cerebrale

Advertising

fattoquotidiano : Simiso Buthelezi morto a 24 anni per danni cerebrali: il pugile era impazzito sul ring, tirava pugni nel vuoto – VI… - infoitsport : Sferra pugni a vuoto, tragedia nella boxe: morto per emorragia cerebrale il 24enne Buthelezi | VIDEO - Sport_Fair : Le immagini avevano fatto il giro del mondo Durante un incontro di boxe aveva iniziato a sferrare pugni avuoto Il… - Marilenapas : RT @RaiNews: Il pugile sudafricano Simiso Buthelezi è morto per emorragia cerebrale. Il video shock del suo ultimo match in cui aveva comin… - apocalittica : RT @RaiNews: Il pugile sudafricano Simiso Buthelezi è morto per emorragia cerebrale. Il video shock del suo ultimo match in cui aveva comin… -