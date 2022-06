VIDEO Milan, si complica la pista Botman: il lavoro di Maldini e l’opzione Newcastle (Di giovedì 9 giugno 2022) Sven Botman è in uscita dal Lilla e il Milan sta cercando di assicurarsi il cartellino del difensore in vista della prossima stagione, anche se per tempistiche e modalità il Newcastle potrebbe superare i rossoneri Leggi su mediagol (Di giovedì 9 giugno 2022) Svenè in uscita dal Lilla e ilsta cercando di assicurarsi il cartellino del difensore in vista della prossima stagione, anche se per tempistiche e modalità ilpotrebbe superare i rossoneri

Advertising

acmilan : ??? 'An honour and a privilege to be welcomed to the Milan family' Gerry Cardinale shares his thoughts and impressio… - Inter : ?? | JUKEBOX Le votazioni di #InterJukebox hanno dato il loro esito! La partita che avete scelto di rivedere è In… - PBPcalcio : “Chi vince il campionato..?” “Dove gioca @Ibra_official?” “Nel Milan…” “Allora @acmilan..” - Princesa906 : RT @Peppe3112_: Il direttore Suma sullo spareggio in caso arrivo a pari punti per il primo posto: “Se c’è una cosa che rischia di avvantagg… - donnie_darko82 : RT @Peppe3112_: Il direttore Suma sullo spareggio in caso arrivo a pari punti per il primo posto: “Se c’è una cosa che rischia di avvantagg… -