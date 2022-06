VIDEO | DOPPIA UTENZA SU DAZN: LA NOVITÀ (Di giovedì 9 giugno 2022) Il calcio è dei tifosi. Tutti i fruitori, quelli che stanno comodamente sul divano e quelli che non esiste condizione metereologica che tenga, sono sui gradoni. La passione resta sempre la stessa e chi di questa passione ne fa un guadagno, ogni anno cerca di accaparrarsi quanti più fruitori possibili con tecniche di marketing e di mercato fatte su misura. L’ultima è quella relativa al piano tariffario di DAZN, piattaforma streaming tedesca sbarcata in Italia nel 2018, la quale detiene i diritti di tutte le partite di Serie A. In vista della stagione calcistica 2022/23 DAZN ha reso pubblici i costi degli abbonamenti. Come riporta Il Sole 24 Ore, gli abbonati potranno vedere un contenuto sportivo live in contemporanea anche da due dispositivi diversi che si trovano a distanza, non sulla stessa “rete domestica”, il tema discusso della ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 9 giugno 2022) Il calcio è dei tifosi. Tutti i fruitori, quelli che stanno comodamente sul divano e quelli che non esiste condizione metereologica che tenga, sono sui gradoni. La passione resta sempre la stessa e chi di questa passione ne fa un guadagno, ogni anno cerca di accaparrarsi quanti più fruitori possibili con tecniche di marketing e di mercato fatte su misura. L’ultima è quella relativa al piano tariffario di, piattaforma streaming tedesca sbarcata in Italia nel 2018, la quale detiene i diritti di tutte le partite di Serie A. In vista della stagione calcistica 2022/23ha reso pubblici i costi degli abbonamenti. Come riporta Il Sole 24 Ore, gli abbonati potranno vedere un contenuto sportivo live in contemporanea anche da due dispositivi diversi che si trovano a distanza, non sulla stessa “rete domestica”, il tema discusso della ...

