Victoria Cabello racconta la sua malattia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 9 giugno 2022) Torna finalmente in televisione, assente da parecchi anni a causa di una bruttache l’ha colpita. La conduttrice ha infatti dovuto convivere con ladi Lyme, un male che ha sconvolto la sua vita. Scopriamo in cosa consiste lae cosa ha dovuto affrontare. La conduttrice hato di aver vissuto momenti molto difficili. In lei si sono palesati problemi di memoria, al punto da arrivare a non ricordare nemmeno molte parole, ed è stata in uno stato di semi-paralisi. A ciò si sono aggiunti problemi psicologici derivanti dalla sua condizione, in particolare la paura di non riavere più una vita normale. LadiLa ...