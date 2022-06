Via libera della Commissione europea a immunoterapia contro cancro al polmone in fase iniziale (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – Via libera della Commissione europea all’immunoterapico atezolizumab come trattamento adiuvante, dopo resezione completa e chemioterapia a base di platino, per pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) ad alto rischio di recidiva, i cui tumori esprimono un livello di Pd-L1 maggiore o uguale a 50%, e che non presentano Nsclc con mutazione Egfr o Alk-positivo. Lo comunica Roche, sottolineando che atezolizumab diventa così “la prima e unica immunoterapia antitumorale approvata in Europa per il trattamento di alcuni tipi di Nsclc in stadio precoce”. Atezolizumab – informa inoltre l’azienda – ha anche ricevuto l’ok dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa all’estensione dell’uso in monoterapia per il trattamento di prima linea nel Nsclc in stadio metastatico con ... Leggi su italiasera (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – Viaall’immunoterapico atezolizumab come trattamento adiuvante, dopo resezione completa e chemioterapia a base di platino, per pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) ad alto rischio di recidiva, i cui tumori esprimono un livello di Pd-L1 maggiore o uguale a 50%, e che non presentano Nsclc con mutazione Egfr o Alk-positivo. Lo comunica Roche, sottolineando che atezolizumab diventa così “la prima e unicaantitumorale approvata in Europa per il trattamento di alcuni tipi di Nsclc in stadio precoce”. Atezolizumab – informa inoltre l’azienda – ha anche ricevuto l’ok dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa all’estensione dell’uso in monoterapia per il trattamento di prima linea nel Nsclc in stadio metastatico con ...

