“Vi sono grato” | il discorso di Tommaso De Luca ai suoi studenti nel suo ultimo giorno da preside | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 9 giugno 2022) “Viper quello che mi avete insegnato, per quello che avete fatto insieme a me in tutti questi anni. Grazie. Vi porterò sempre nel cuore”:Deda 12 anni dell’Istituto tecnico Avogadro di Torino, saluta con unricco di gratitudine e ammirazione i. Lascerà il suo incarico con la fine dell’anno scolastico. “Per me è anche l’di scuola in tutti i sensi – ha detto – Non so se riuscirò a farvi promuovere tutti, il problemai professori. Ma farò il possibile per aiutarvi come sempre, come tutti gli anni. Al di là del risultato di questo anno scolastico, sappiate che iosempre stato fiero dei miei ...