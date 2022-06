Verona, la prima mossa del nuovo ds Marroccu (Di giovedì 9 giugno 2022) In attesa dell'annuncio ufficiale, il nuovo ds del Verona Francesco Marroccu ha già iniziato a lavorare sul mercato. L'ex Brescia,... Leggi su calciomercato (Di giovedì 9 giugno 2022) In attesa dell'annuncio ufficiale, ilds delFrancescoha già iniziato a lavorare sul mercato. L'ex Brescia,...

Advertising

matteosalvinimi : Domani penultimo giorno di incontri prima del voto: al mattino appuntamento a Sesto San Giovanni (MI) alle 9, alle… - _GigiDAlessio_ : Che meraviglia, Verona! È stato bellissimo vivere con tutti voi questa serata speciale, con l’anima e con il cuore… - forumJuventus : (Gds) 'Cholito Simeone: prima la stagione da record, poi il matrimonio con vista Juventus. Bianconeri interessati,… - witoorbikenight : Finalmente ci siamo: sono aperte le iscrizioni alla #MIAWomenRide 2022. Il viaggio in bici per sole cicliste, sulla… - hele_fr : RT @Corriere: Locale chiude prima per non disturbare i vicini: multato. ‘Non l’aveva detto al Comune’ -