Verona | la Lega scrive al ' capofamiglia' Il Pd | ' Indietro di 50 anni'

Advertising

ZanAlessandro : “Alla cortese attenzione del Capofamiglia” L’intestazione delle lettere spedite dalla Lega a #Verona per le elezion… - SimoneAlliva : A Verona la #Lega manda lettere 'al capofamiglia' L'invito al voto per Federico Sboarina, primo cittadino uscente… - Piu_Europa : Non ci si crede. Una lettera spedita a tutta Verona. Mittente: la Lega. Destinatari: i “capofamiglia”. Nemmeno foss… - cristinagiub : RT @Iperbole_: A Verona la Lega manda i volantini a casa diretti al 'Capofamiglia'. Questi sono fermi a cinquant'anni fa, con una consider… - xhislove : RT @Iperbole_: A Verona la Lega manda i volantini a casa diretti al 'Capofamiglia'. Questi sono fermi a cinquant'anni fa, con una consider… -

: nessun caso "capofamiglia", attacchi sul nulla Non c'è alcuna questione "capofamiglia", ma solo una "sinistra parolaia e azzeccagarbugli" che "a corto di argomenti attacca sul nulla". Lo ...... in mezzo, vale a dire nel 1991 - 1992, è sbarcato in Italia per giocare nel. Diretta/ ... Norvegia che al momento guida il quarto girone dellaB di Nations League, questa sfida può ...ROMA (ITALPRESS) - "Io stasera vado a Verona per sostenere un candidato di Fratelli d'Italia per dare un senso di unità nel centrodestra". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a "L'aria ...Una lettera nella cassetta della posta per invitare a votare a sindaco di Verona Federico Sboarina, primo cittadino uscente sostenuto da Lega e FdI. Missiva inirizzata esplicitamente al "capofamiglia" ...